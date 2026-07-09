El disidente cubano Otero Alcántara cumple su condena, pero se desconoce su paradero

"Hasta ahora no sabemos a dónde se lo llevaron; solo que lo sacaron de prisión desde el martes. Ayer dijeron a su tía que lo llevarían a verla; pero no lo llevaron", explicó la curadora y opositora cubana en el exilio Anamely Ramos, integrante de Movimiento San Isidro.

Otero Alcántara, de 38 años y considerado un preso de conciencia por la ONG Amnistía Internacional, estuvo encarcelado durante cinco años en el penal de Guanajay (oeste de Cuba), desde donde había denunciado en varias ocasiones múltiples abusos.

El líder del movimiento crítico San Isidro fue apresado el 11 de julio de 2021, cuando intentó sumarse a las masivas protestas antigubernamentales de esa jornada, las mayores en décadas en Cuba.

Amnistía Internacional exigió la víspera la “liberación inmediata e incondicional” del artista y señaló que “nunca debió estar encarcelado por expresarse, crear arte y ejercer pacíficamente sus derechos”.

“Exigimos su liberación inmediata e incondicional, sin vigilancia, sin exilio forzado, sin nuevas acusaciones fabricadas”, pidió la ONG.

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Por su parte, la ONG Cubalex había pedido desde el pasado martes “información verificable sobre el paradero de Otero Alcántara, respeto a su integridad física, libertad de movimiento y comunicación con sus familiares, así como acceso a representación legal”.

El Tribunal Supremo Popular de Cuba desestimó en abril una apelación de Otero Alcántara solicitando su liberación anticipada, al considerar que ya había cumplido con la pena de cárcel que le correspondía.

La corte rechazó el recurso de apelación del reo, condenado en 2022 a cinco años de cárcel por los delitos de “desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado”.

Otero Alcántara siempre negó los cargos por los que cumplía prisión.