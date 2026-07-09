El Kremlin confía en que EE.UU. e Irán solucionarán la nueva escalada

"Confiamos en que, pese a las significativas complicaciones, los estadounidenses puedan resolver la situación en torno a Irán", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin añadió que, de lograrse un arreglo al respecto, "llegará el turno de reanudar los esfuerzos (negociadores) en Ucrania" por parte de la Administración estadounidense.

Estados Unidos reanudó el miércoles los ataques contra la República Islámica, en unas operaciones que Washington asegura que buscan imponer "costos significativos" a Irán por lo que considera violaciones iraníes del alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.

En los últimos ataques de anoche, las fuerzas estadounidenses bombardearon aproximadamente 90 objetivos militares iraníes en la madrugada, entre ellos sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar a lo largo del litoral iraní, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Irán respondió con ataques contra objetivos en las bases estadounidenses de Arifjan y Ali Al Salem en Kuwait y las bases de Juffair y Sheikh Isa en Baréin, según anunció la Guardia Revolucionaria iraní.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminada la tregua con Irán y su Administración justificó que los nuevos ataques buscan degradar la capacidad militar de Teherán y garantizar la libre navegación en Ormuz, clave para el mercado de energías fósiles mundiales.

Irán denunció que la ofensiva constituye una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.