El Kremlin rechaza la posibilidad del cierre del espacio aéreo en Ucrania

"En cualquier caso, estaríamos hablando de que las fuerzas armadas de la OTAN operarán en territorio ucraniano. Esto es precisamente contra lo que se está llevando a cabo la operación militar especial (guerra de Ucrania). Esto debe entenderse", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Además, Peskov dejó claro que esta idea era nueva y que era la primera vez que oían declaraciones similares. "Nadie había hablado antes sobre el tema del cierre del espacio aéreo", añadió.

"Aún debemos estudiar hasta qué punto ese asunto ha sido trabajado", dijo.

Trump contesto de forma afirmativa el miércoles a la pregunta de un periodista sobre la posibilidad del cierre del espacio aéreo de Ucrania como parte de las medidas para garantizar la seguridad de Kiev por parte de Washington para prevenir un nuevo conflicto.

"Si es necesario, sí", dijo el líder de la Casa Blanca en una reunión junto con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco de la última cumbre de la OTAN en Turquía.

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Sin embargo, al mismo tiempo Trump reconoció que Ucrania podría ni siquiera recibir ninguna garantía de seguridad en un posible acuerdo de paz.

De cara a las negociaciones de paz, actualmente en pausa desde febrero, la parte ucraniana insiste en que necesita garantías de seguridad que puedan avalar que Rusia no vuelva a atacar al país vecino.

Al mismo tiempo, la parte rusa se ha mostrado hasta ahora totalmente inflexible en sus demandas para Kiev exigiendo prácticamente su capitulación.