El petróleo de Texas sube un 0,6 % tras nuevos ataques de EEUU e Irán, hasta 73,96 dólares

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en EE.UU., sumaban 0,44 dólares respecto al cierre anterior.

EE.UU. lleva dos días atacando a la República Islámica en unas operaciones que Washington asegura que buscaban imponer "costos significativos" a Irán por lo que considera violaciones iraníes del alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con ataques contra objetivos en las bases estadounidenses de Arifjan y Ali Al Salem, en Kuwait, y las bases de Juffair y Sheikh Isa, en Baréin, según anunció la Guardia Revolucionaria iraní.

En la víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminado el alto el fuego con Irán porque la República Islámica es "una basura" y avanzó que no quiere negociar más con los iraníes, a quienes tildó de "gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta".

Durante su regreso a Washington desde la cumbre de la OTAN en Ankara, el mandatario aseguró que los iraníes se habían puesto en contacto con los estadounidenses, pero puso en duda que se merezcan llegar a un acuerdo.

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"No les queda casi nada y están deseando llegar a un acuerdo. Han llamado hace un rato. Están deseando llegar a un acuerdo. Pero no sé si son dignos de ello. No sé si van a cumplir lo acordado. Ese es el problema", dijo en declaraciones a los periodistas en el avión presidencial.