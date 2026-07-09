Exatleta olímpico se declara no culpable de vandalizar el estanque restaurado por Trump

Hearn, de 67 años, compareció ante un tribunal del Distrito de Columbia tras ser acusado de un único cargo de destrucción de propiedad por supuestamente haber arrancado parte del revestimiento del fondo del estanque.

La jueza Carmen McLean dejó en libertad condicional a Hearn, quien deberá acudir a una nueva audiencia el 5 de agosto.

Un grupo de manifestantes se concentró a las puertas del tribunal, donde gritaron consignas a favor del exparagüista, conocido como Davey, y en contra de la Administración de Trump.

Hearn es uno de al menos cuatro individuos que enfrentan cargos por supuestamente vandalizar el estanque tras una reforma impulsada por el propio Trump, que ordenó pintarlo de azul y reparar sus cañerías.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, muy cercana al presidente, alega que Hearn arrancó "con fuerza y violencia" un trozo del fondo del estanque el 19 de junio, una acusación que la defensa del exatleta considera "indignante".

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Según el deportista, se detuvo frente al estanque durante un paseo en bicicleta y tocó por curiosidad un trozo del revestimiento que ya estaba desprendido, pero niega haberlo arrancado.

La reparación del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln ha sido una prioridad para Trump dentro de su plan de reformar Washington con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El estanque, famoso por ser el escenario del discurso 'I Have a Dream' de Martin Luther King en 1963 y por aparecer en la película Forrest Gump (1994), fue restaurado y pintado de azul con un costo de 14 millones de dólares, superior a lo previsto, y días después volvió a teñirse de verde por una plaga de algas.