Interceptan 5 pateras con 75 inmigrantes en las islas españolas de Mallorca y Formentera

Los migrantes, de origen magrebí, fueron localizados por la Guardia Civil en aguas próximas a ambas islas, fundamentalmente a Formentera, a donde arribaron 64 personas. Mallorca recibió a 8 migrantes.

Estas llegadas se suman a las 60 personas de origen subsahariano rescatadas por Salvamento Marítimo a última hora del miércoles en dos pateras localizadas al sur y sureste de Formentera.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio español del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se registraron en el archipiélago 156 llegadas de pateras con 2.945 migrantes irregulares.

Durante 2025, llegaron a las islas 7.321 personas en 401 barcas procedentes del norte de África, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % el de pateras respecto a 2024, según el Ministerio.