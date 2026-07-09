Italia expulsa a dos militares de la embajada rusa por un presunto caso de espionaje

"El secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores acaba de comunicar al embajador ruso en Roma que Ivan Petrovich Gorbachev y Mikhail Vasilyevich Astakhov deben abandonar Italia en un plazo de tres días", anunció el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, en su cuenta de la red social X.

Tajani acusó a Moscú de utilizar "sus armas híbridas para atacar a Occidente y a Italia" y calificó lo sucedido de "una injerencia grave e inaceptable para las instituciones italianas y para la seguridad nacional".

La expulsión se produce tras la operación llevada a cabo esta semana por los Carabineros (la Policía militarizada italiana), que permitió detener a dos personas presuntamente implicadas en una red de espionaje al servicio de Rusia.

Los arrestados, entre los que se encuentra un exmiembro del espionaje italiano y antiguo suboficial de los Carabineros de 59 años, están acusados de los delitos de espionaje, revelación de secretos e intromisión informática, entre otros cargos.

La investigación, que comenzó en mayo de 2025, señala al exsuboficial como el principal sospechoso de actuar en favor de un agente ruso con inmunidad diplomática.

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Según la reconstrucción de los hechos, el exagente era el "único interlocutor" del ciudadano ruso y obtenía la información sensible a través de seis fuentes distintas a cambio de contraprestaciones económicas.

Entre esas fuentes figuran cuatro militares en activo destinados en puestos de alta sensibilidad, que presuntamente suministraban la información solicitada por el agente ruso durante sus encuentros con el principal investigado.