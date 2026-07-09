La OCDE lanza una alerta excepcional porque Turquía incumple su convenio anticorrupción

Un incumplimiento que podría hacer necesaria "una vigilancia reforzada a las empresas turcas por sus socios comerciales, los bancos multilaterales de desarrollo, los países miembros del grupo de trabajo (contra la corrupción) y otras jurisdicciones", destacó la OCDE en un comunicado.

Esta advertencia es consecuencia de una nueva evaluación de la aplicación por parte de Turquía de esa convención, a la que Turquía se adhirió en el año 2000, en la que se han constatado "grandes fallos en la aplicación" y "de forma repetida".

Eso se traduce en "lagunas legislativas" en el terreno de la responsabilidad de las personas morales, y sobre todo en cuestiones como la falsificación de cuentas, la responsabilidad del sucesor, la confiscación y las condiciones previas de la condena de una persona física.

También por la imposibilidad de imponer multas a personas físicas en caso de que se demuestre que han corrompido a funcionarios extranjeros o la ineficacia en la detección de alegaciones de corrupción de funcionarios extranjeros, y en particular la falta de protección de los denunciantes.

O la falta de "esfuerzos significativos" para investigar y perseguir sospechas creíbles de corrupción en el extranjero y la ausencia de estrategia de lucha contra esos comportamientos.

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El convenio de la OCDE contra la corrupción de funcionarios extranjeros, que existe desde noviembre de 1997, establece normas jurídicamente obligatorias para criminalizar esos comportamientos en transacciones comerciales internacionales y puso en marcha un mecanismo de examen por sus pares.