La ola de calor de junio en Alemania causó más de 4.300 muertes, según el Instituto Koch

En su informe semanal sobre la mortalidad relacionada con el calor, el RKI señala que las muertes acumuladas entre la semana 15 del año (del 6 al 12 de abril) y la semana 26 (del 22 al 28 de junio) ascendieron a 5.120.

Puesto que el número de muertes atribuidas al calor se situaba en 810 al cierre de la semana anterior (hasta el 21 de junio), los decesos de la semana comprendida entre el 22 y el 28 de junio se elevan a 4.310, la mayoría de personas mayores.

De esos 4.310 fallecidos, 260 eran menores de 65 años; 470 tenían entre 65 y 74 años; 1.130, entre 75 y 84 años; y 2.450 eran mayores de 85 años.

Según el Instituto Robert Koch, en algunos casos, como en los golpes de calor, la temperatura aparece como la causa directa de la muerte.

No obstante, en la mayoría de los casos es la combinación de la exposición al calor y de enfermedades preexistentes lo que provoca la muerte.

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De hecho, en esos casos el calor no suele figurar en el certificado de defunción como causa subyacente de la muerte.

Por ello, es necesario recurrir a modelos estadísticos para calcular el número de muertes relacionadas con la temperatura, en concreto mediante la comparación de los fallecidos en las semanas de verano con y sin olas de calor.

Las consecuencias de la ola de calor extremo de finales de junio podrían ser incluso mayores de las que apunta este modelo estadístico.

El RKI se remite a un informe de la Oficina Federal de Estadística (Destatis) que cifra el exceso de defunciones en 6.800 casos.

Según Destatis, en la semana del 22 al 28 de junio, marcada por la ola de calor, el número de fallecimientos fue un 30 % superior al promedio de años anteriores.

De acuerdo con sus datos, unas 23.700 personas murieron en Alemania durante esa semana, unos 6.800 decesos más que dos semanas antes, sin ola de calor.