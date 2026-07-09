La princesa Imán de Jordania espera su segundo hijo

"Una nueva alegría viene en camino. Felicidades a Imán, a Jameel y a mi querida Amina, que pronto se convertirá en hermana mayor. Que Dios te conceda un parto seguro y complete esta bendición para vosotros de la mejor manera", dijo Rania en una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que aparece la princesa en una avanzada etapa de gestación junto a su marido e hija.

La publicación tuvo una amplia repercusión y recibió numerosas felicitaciones de ciudadanos, personalidades públicas y seguidores de la familia real jordana.

La princesa Imán, nacida el 27 de septiembre de 1996, pertenece a la dinastía hachemita y se formó académicamente en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos.

En marzo de 2023 contrajo matrimonio con el empresario Thermiotis y, en febrero de 2025, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Amina.