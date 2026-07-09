Merz defiende sus reformas y advierte en contra de soluciones fáciles de fuerzas radicales

"Nos enfrentamos a reformas fundamentales: la reforma fiscal, la reforma de las pensiones, la reforma sanitaria, el mercado laboral. Se trata de un paquete de medidas de gran envergadura que ningún Gobierno federal ha abordado en los últimos años con este alcance", afirmó Merz en la Cámara Baja del Parlamento alemán.

Rebatió las acusaciones de que "el centro político no cumple con su cometido" y "sólo obstaculiza" al asegurar que la coalición de gobierno que lidera, formada por conservadores y socialdemócratas, es la que posibilita el "equilibrio de intereses" que sustenta la democracia.

Aludió a las fuerzas radicales presentes en muchas democracias que "se dedican sobre todo a describir problemas, a hablar mal del país y a ofrecer soluciones supuestamente sencillas".

"Las respuestas de los partidos radicales, ya sean de izquierda o de derecha, pueden parecer tentadoras, pero no construyen, sino que destruyen, dividen a nuestro país y, si asumieran responsabilidades políticas en Alemania, lo llevarían al abismo", advirtió.

Precisamente el pasado fin de semana, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) reafirmó su aspiración a gobernar en Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Antepomerania tras las elecciones de septiembre próximo, donde el partido lidera las encuestas de intención de voto con el 41 % y el 35 %, respectivamente, según el último sondeo del instituto demoscópico INSA.

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La fuerza ultraderechista, que también lidera las encuestas a nivel federal, reafirmó asimismo su aspiración a ocupar la Cancillería tras los comicios generales previstos para 2029.

Así, los diversos sondeos colocan a AfD con entre el 26 % y el 29 % en intención de voto por delante del bloque conservador de Merz, que suma entre el 22 % y el 24 %.

"Somos lo suficientemente fuertes como para repeler juntos estos ataques a nuestra libertad y a la estabilidad de nuestro país", afirmó el canciller, al tiempo que defendió que la coalición que lidera lleva ya más de un año trabajando para unir lo que está dividido, luchando por encontrar la mejor solución y buscando compromisos, impulsados por la voluntad de lograr y hacer realidad lo mejor para los ciudadanos.

Merz se refirió a los acuerdos alcanzados en la coalición con el objetivo de dotar de mayor flexibilidad a las empresas, preservar el Estado del bienestar y reducir la carga fiscal de los trabajadores.

Así, aludió a la reforma de las pensiones, y a la introducción a partir de enero de 2028 del "modelo sueco", consistente en la inversión obligatoria de parte de las aportaciones a la Seguridad Social en el mercado de capitales, así como la ampliación gradual de la edad de retiro, aunque sólo sería a finales de siglo que se situaría en los 70 años.

Además, la reforma del impuesto sobre la renta prevé aliviar a partir de enero de 2027 la carga fiscal de las rentas bajas y medias, especialmente la de las familias, en unos 600 euros al año, y a cambio gravar un poco más las rentas más altas, con un tipo impositivo nuevo del 47 % para ingresos a partir de 280.000 euros, un proceder que Merz calificó de "asumible" y que constituye "una contribución a la justicia social" en el país.

"En el mercado laboral queremos y debemos logar un mayor dinamismo", dijo Merz, y se refirió en concreto a la medida de permitir un encadenamiento de contratos temporales sin necesidad de justificación por hasta un total de cuatro años, con el fin de generar empleo sin depender de la evolución del mercado.

Entre las medidas que ya han surtido efecto, según el canciller, figura la que permite a los jubilados trabajar más allá de la edad de jubilación y ganar hasta 2.000 euros libres de impuestos, a la que, según Merz, ya se ha acogido más de 10.000 pensionistas en la primera mitad de este año.