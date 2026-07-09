Ministro español sobre cambio de discurso de Trump: solo él puede explicar sus comentarios

Albares respondió así en una entrevista en televisión al ser preguntado por las declaraciones de Trump, quien aseguró, tras la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, que España se ha redimido después de haber accedido a aumentar la inversión en defensa, horas después de criticar duramente al país, del que dijo que "se portó muy mal" por no haberlo respaldado en su ofensiva contra Irán.

"Debo decir que tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado", afirmó Trump.

El mandatario hacía referencia, en concreto, a la aprobación por parte del consejo de ministros del Gobierno español, antes de la cumbre de la OTAN, de una transferencia de crédito por importe de más de 6.200 millones de euros para financiar actuaciones en materia de defensa.

Preguntado sobre el cambio de postura de Trump respecto a España, Albares dijo este jueves que "solo él podría dar una explicación de por qué esos comentarios".

"Su estilo político, que es conocido, es comentar sobre distintos países en distintos momentos", apuntó.

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En cualquier caso, el jefe de la diplomacia española restó importancia a este hecho, al incidir en que España "cumple aquello a lo que se compromete".

"Este es un Gobierno serio que siempre asume los compromisos de España, de alcanzar el 2 por ciento" del PIB de gasto en defensa, remarcó el ministro.

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, Albares dijo que la "realidad objetiva" es que ambos países mantienen una relación que "es mutuamente beneficiosa".

"Nuestra relación en estos momentos es una relación buena en lo económico, buena en lo comercial, buena también en otros sectores, como la cultura, la educación o en los intercambios en universidades", agregó.