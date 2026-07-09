Palestina fija fecha para elecciones legislativas, las primeras en 17 años

El presidente palestino, Mahmud Abás, emitió un decreto que convoca elecciones legislativas para el 28 de noviembre, las primeras de este tipo en casi dos décadas si finalmente llegan a celebrarse.

Las últimas elecciones legislativas en los territorios palestinos se remontan a inicios de 2006. El vencedor fue el movimiento islamista Hamás, que infligió una dura derrota al Fatah, el partido de Abás, hasta entonces dominante.

El Consejo Legislativo Palestino, que es el Parlamento de la Autoridad Palestina presidida por el nonagenario Abás, no ha sesionado desde 2007.

“El decreto presidencial llama al pueblo palestino en Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza a participar en elecciones legislativas libres y directas para elegir a los miembros del Consejo Legislativo Palestino en la fecha fijada”, informó la agencia oficial de noticias Wafa, citando el texto del decreto.

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Reformas

La celebración de esos comicios forma parte de las reformas pedidas por la comunidad internacional, que presta apoyo financiero a la Autoridad Palestina.

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Abás, de 90 años, ganó la última elección presidencial palestina en 2005, con un mandato de cuatro años, lo que significa que en teoría debería haber expirado en 2009.

Pero su mandato fue extendido y desde entonces no hubo más elección presidencial. Abás ha seguido gobernando a golpe de decreto, pese a las críticas en casa y en el extranjero.

En 2021, Mahmud Abás anunció la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales para mayo y julio de ese año, respectivamente.

Votos en Jerusalén oriental

Fueron pospuestas sine die, a falta de garantías de que pudiera celebrarse la elección en Jerusalén oriental, la parte de mayoría árabe ocupada por Israel desde 1967.

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En abril de este año, los palestinos concurrieron a las urnas para elegir a sus equipos municipales en la ocupada Cisjordania, en la primera votación desde que estallara la guerra de Gaza en octubre de 2023.

La Autoridad Palestina ha sido tachada de corrupta e inoperante, y muchos donantes han vinculado su apoyo diplomático y financiero a la realización de reformas.

En junio, Abás anunció que habría elecciones presidenciales a inicios de 2027, sin aclarar si pretende ser candidato.