Palestina celebrará elecciones presidenciales y legislativas

El presidente palestino, Mahmud Abás, emitió un decreto para que se organicen elecciones presidenciales a principios de 2027 y elecciones legislativas en noviembre de este año, informó la agencia oficial palestina Wafa, que no precisó si él se presentará.
La Autoridad Nacional de Palestina (ANP) es un órgano autónomo liderado por el movimiento Fatah y reconocido por la comunidad internacional como interlocutor para asuntos palestinos.
Lea más: Cárcel para 4 activistas de Palestine Action por atacar sede de empresa israelí en Bristol
“El presidente Mahmud Abás anunció que se celebrarán elecciones presidenciales a inicios de 2027”, indicó Wafa, citando un comunicado de la presidencia.
El decreto también llama a organizar comicios legislativos el próximo noviembre, según la fuente.