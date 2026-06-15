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15 de junio de 2026 a la - 12:39

Palestina celebrará elecciones presidenciales y legislativas

Mahmoud Abbás, presidente de la Autoridad Nacional de Palestina
Mahmoud Abbás, presidente de la Autoridad Nacional de Palestina 153441+0000 STEPHANIE KEITH

RAMALA, Territorios Palestinos. El presidente de la Autoridad Nacional de Palestina (ANP), Mahmud Abás, autorizó la convocatoria a elecciones presidenciales en 2027 y legislativas para noviembre de este año. El anuncio, que llega en medio del cese al fuego en Gaza, marcaría un cambio significativo en el panorama político palestino si Abás ya no presenta candidatura.

Por AFP

El presidente palestino, Mahmud Abás, emitió un decreto para que se organicen elecciones presidenciales a principios de 2027 y elecciones legislativas en noviembre de este año, informó la agencia oficial palestina Wafa, que no precisó si él se presentará.

La Autoridad Nacional de Palestina (ANP) es un órgano autónomo liderado por el movimiento Fatah y reconocido por la comunidad internacional como interlocutor para asuntos palestinos.

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“El presidente Mahmud Abás anunció que se celebrarán elecciones presidenciales a inicios de 2027”, indicó Wafa, citando un comunicado de la presidencia.

El decreto también llama a organizar comicios legislativos el próximo noviembre, según la fuente.