Palestina celebrará elecciones presidenciales y legislativas

RAMALA, Territorios Palestinos. El presidente de la Autoridad Nacional de Palestina (ANP), Mahmud Abás, autorizó la convocatoria a elecciones presidenciales en 2027 y legislativas para noviembre de este año. El anuncio, que llega en medio del cese al fuego en Gaza, marcaría un cambio significativo en el panorama político palestino si Abás ya no presenta candidatura.