Renuncia el ministro peruano de Trabajo tras denuncia de falsificación de documentos

Solano anunció su decisión en la red social X, donde compartió una carta dirigida a Balcázar, días después de haber sido denunciado en un reportaje periodístico del programa Cuarto Poder de haber presentado un certificado laboral falso para acceder a un cargo público, antes de ser ministro.

El renunciante funcionario, que asumió el cargo hace 40 días, dijo que había tomado la decisión de presentar su renuncia convencido de que "el interés del país y la fortaleza de nuestras instituciones deben estar siempre por encima de cualquier circunstancia personal".

Aclaró que esta decisión "no representa un paso atrás ni una renuncia a mis principios" y que se retira "con la conciencia tranquila, la frente en alto y la satisfacción de haber actuado siempre con honestidad, responsabilidad y absoluto respeto por la ley".

En ese sentido, Solano añadió que confía plenamente en que la verdad será esclarecida en el marco del debido proceso.

"Quienes me conocen saben que mi vocación de servicio no depende de un cargo", expresó Solano y reiteró que seguirá trabajando a favor del desarrollo de su país.

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El reportaje periodístico reveló que Solano entregó un certificado laboral del 2017 como jefe legal de una empresa de servicio de correo (courier), pero sus representantes informaron al ministerio de Trabajo que ese documento era falso.

Con ese certificado laboral, Solano fue nombrado como titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en el 2023, según informó el programa dominical Cuarto Poder.