Turquía detuvo a más de 4.400 personas durante la preparación de la cumbre de la OTAN

En declaraciones a la emisora 24 TV, precisó que "en los controles y operativos realizados, se arrestó a 4.412 personas que eran buscadas por diferentes delitos".

Çiftçi no especificó el lapso de tiempo en el que se produjeron dichas detenciones, aunque admitió que los preparativos del plan de seguridad habían comenzado meses antes de la cumbre, que tuvo lugar los pasados martes y miércoles.

Durante la cita internacional en la capital turca, que contó con la participación de jefes de Estado y de Gobierno de 41 países, se desplegaron más de 56.000 agentes de la policía y de la gendarmería.

"Designamos Ankara como el centro de la operación y las provincias circundantes como el primer anillo de seguridad. Nuestras unidades de ciberdelincuencia y antiterrorismo comenzaron su labor un mes antes. Las medidas de seguridad alcanzaron su punto álgido durante las últimas 72 horas", puntualizó Çiftçi.

Por su parte, el diario opositor Cumhuriyet informó de que unos 600 miembros de partidos y organizaciones de izquierda, así como abogados y periodistas, fueron arrestados en los 20 días previos al inicio del encuentro de la Alianza Atlántica.

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Además del fuerte despliegue policial, las autoridades impusieron severas restricciones al derecho de reunión y manifestación en la capital.

Pese a las prohibiciones, se registraron algunas protestas en contra de la OTAN que fueron reprimidas rápidamente por las fuerzas de seguridad, saldándose con más de un centenar de detenidos.