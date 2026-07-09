Un muerto en Gaza en un ataque con dron israelí contra un coche en el norte de la Franja

Según informaron fuentes hospitalarias gazatíes, el ataque se produjo en el barrio Al Rimal de la ciudad de Gaza y el fallecido responde al nombre de Mohamed Mahmud Al Fayumi.

En un vídeo compartido con EFE por un gazatí que grabó lo sucedido, se puede ver en llamas el vehículo objetivo del bombardeo, golpeado en una calle junto a una frutería y un puesto de comida ambulante cuyas mesas se vieron también afectadas.

También este jueves, el Ejército israelí mató a dos hombres de 23 y 26 años en un ataque con dron contra un grupo de personas en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza, informó la Defensa Civil gazatí.

Según la misma fuente, los fallecidos fueron trasladados al hospital Nasser, que recibió también varios heridos por el bombardeo.

Israel sigue realizando ataques en la Franja de Gaza a diario a pesar del alto el fuego vigente desde hace nueve meses, matando a una media de cuatro personas al día, según el recuento de muertos por fuego israelí que publica el Ministerio de Sanidad de la Franja.

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Según su último informe, publicado este jueves, desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre Israel ha matado a 1.092 personas en Gaza y desde el comienzo de su ofensiva hace casi tres años, a 73.118 personas.

En varios ataques ayer, miércoles, el Ejército israelí mató a nueve gazatíes, entre ellos dos niños de 6 y 10 años, informaron fuentes de los hospitales gazatíes que recibieron los cuerpos.