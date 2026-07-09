Uno de cada tres hispanos en EE.UU. reporta discriminación por ser latino

El 34 % de los consultados dijo haber experimentado, en el último año, discriminación por ser latino de parte de alguien que no era hispano, y casi tres de cada diez recibió críticas por hablar español en público, detalló el sondeo.

Asimismo, uno de cada cuatro hispanos reportaron que alguien les dijo que "deberían volver a su país" y haber escuchado insultos solo por ser latino.

En este contexto, un tercio de los encuestados (33 %) sostuvo que ser latino "daña un montón o un poco" su habilidad de "salir adelante" en Estados Unidos, aunque un cuarto de ellos (26 %) considera que esto le "ayuda un montón o un poco".

El estudio del Pew Research Center ocurre ante la creciente relevancia de los latinos en Estados Unidos, donde la población hispana casi se duplicó entre los años 2000 y 2024, al pasar de 35,3 millones de personas a 68 millones.

Más de seis de cada diez hispanos, el 61 %, consideran "extremadamente" o "muy" importante el ser latino para su identidad, mientras solo el 17 % del total piensan que esto importa "poco" o "absolutamente nada".

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La identidad de los latinos despierta mayor interés desde que Trump acaparó el 48 % de los votantes hispanos en las elecciones de 2024, más que cualquier candidato republicano de la historia reciente, frente al 51 % que respaldó a la demócrata Kamala Harris, según documentó entonces el Pew Research Center.

Pero el centro de investigación encontró que solo 18 % de los latinos se identifican como republicanos, mientras que el 31 % se define como demócrata y una proporción igual se considera independiente.

El informe destacó que los votantes hispanos de Trump tienden a considerar el ser latino como una parte menos relevante para su identidad, pues solo 42 % de ellos lo describen como algo "extremadamente" o "muy" importante, frente al 69 % de los que sufragaron por Harris.

Además, el 61 % de los electores de Trump dice que "nunca" o "no muy frecuente" siente una responsabilidad por cuidar de otros latinos en Estados Unidos, frente a un 48 % de los votantes de Harris que reportan esta responsabilidad "extremadamente" o "muy frecuentemente".

En esa misma línea, el 57 % de quienes eligieron a Trump piensan que lo que le pasa a otros latinos "no les afecta", frente a un 75 % de los votantes de Harris que mencionan que les afecta "un montón" o una "cantidad considerable".