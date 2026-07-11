Argentina reabre paso internacional de Sico en frontera con Chile para transporte de carga

El punto fronterizo, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, solo permitía el paso de tránsito vehicular de automóviles, lo que cambió a partir de este sábado ya que permitirá el flujo de transporte de carga entre la provincia argentina de Salta y la región chilena de Antofagasta todos los días entre las 9:00 y las 19:00 horas. (12:00 a 22:00 GMT)

"La reapertura del paso recupera una conexión estratégica para la integración entre Argentina y Chile y fortalece el Corredor Bioceánico, al facilitar el comercio, la logística internacional y el desarrollo productivo del norte argentino", puntualizó en su anuncio el Ministerio de Seguridad Nacional.

Las instalaciones se encuentran en una zona montañosa y de gran amplitud térmica (que puede bajar a -12 grados centígrados), a más de 200 kilómetros de la capital provincial de Salta.

La cartera a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva subrayó la "coordinación operativa para restablecer el funcionamiento del complejo fronterizo, articulando el trabajo de los organismos nacionales con competencia en frontera y promoviendo las condiciones necesarias para el regreso de los servicios de control chilenos".

El ministerio también destacó que la reapertura del paso de Sico garantizará "un tránsito internacional más ágil, seguro y eficiente".