Cinco muertos y treinta heridos en un ataque ruso con bombas aéreas en Sumi

"Lamentablemente, un hombre gravemente herido ha muerto en el hospital. El número de muertes a causa del ataque con bombas aéreas guiadas rusas sobre Sumi ha ascendido a cinco", escribió en un balance actualizado en su cuenta de Telegram.

Agregó que el número de heridos asciende ya a 30 y que en estos momentos, cinco personas se encuentran en estado grave.

En un mensaje previo, Grigorov informaba todavía de cuatro muertos, entre ellos un menor, y 17 heridos en este nuevo "cínico ataque" de Rusia.

Precisó que dos bombas aéreas guiadas rusas impactaron en una zona muy concurrida, donde había civiles y circulaban coches y transporte público.

En el epicentro de uno de los impactos hay una carretera y una parada de transporte público, añadió.

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Otro de los ataques iba dirigido contra una infraestructura, en lo que es una muestra más de que "los rusos no cesan en sus intentos de destruir los servicios esenciales de la ciudad", señaló.

"El enemigo era plenamente consciente de que también habría civiles entre los afectados", denunció.

Además, la onda expansiva ha dañado edificios de varias plantas en los alrededores de los puntos de impacto, indicó.

La policía, por su parte, también informó del ataque con tres bombas guiadas sobre la ciudad y confirmó en un comunicado que entre los muertos hay una niña de 13 años que se encontraba en una parada de transporte público.