Congresista de EE.UU. denuncia haber sido retenido por colonos israelíes en Cisjordania

Khanna, demócrata por California, publicó en su cuenta de X un segmento de una entrevista en la que denunció el hecho ocurrido el miércoles pasado cuando, junto con una delegación, visitaba una zona del sur de Cisjordania.

El representante de la Cámara Baja de EE.UU. explicó que fue retenido con la delegación a pesar que un traductor les informó que había estadounidenses en el autobús detenido .

"Vi la arrogancia en los ojos de aquellos colonos —jóvenes de 21 y 22 años armados— que se reían por habernos retenido”, reprochó el congresista en el video.

Además, señaló que los colonos, supuestos miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) son financiados con impuestos de los estadounidenses.

“No mostraban respeto alguno por el hecho de estar reteniendo a ciudadanos estadounidenses ni por la presencia de un miembro del Congreso de EE. UU. en el autobús”, añadió

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Khanna, que ha criticado que no se le exija cuentas a Israel por la ayuda que EE.UU. le ha brindado, se convirtió en el primer congresista estadounidense retenido en esa región, después que políticos estadounidenses de ambos partidos hayan visitado Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, visitó el territorio en septiembre de 2025 y los demócratas Chris Van Hollen y Jeff Merkley, también recorrieron la zona el año pasado.

“Es la arrogancia del poder: un poder que no ha rendido cuentas, que goza de total impunidad y que ha creado una cultura tóxica de opresión”, insistió Khanna, que representa al 17.º distrito congresional de California, que abarca gran parte de Silicon Valley.

De padres inmigrantes de la India, Khanna es conocido por sus posturas progresistas en materia de política económica, regulación tecnológica, manufactura e innovación.