Cuba expresa a España sus condolencias por las víctimas y daños del incendio de Almería

"Sentidas condolencias al Gobierno y pueblo de España por el grave incendio forestal ocurrido en la localidad de Los Gallardos, en Almería, que ha ocasionado varias víctimas, heridos y daños materiales", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.

Las autoridades españolas han informado que hay 540 bomberos trabajando en la extinción del fuego, además de helicópteros, aviones de carga en tierra, aviones anfibios, helicópteros bombardero y drones.

España registró este año 15 grandes incendios de más de 500 hectáreas entre el 1 de enero y el 5 de julio, duplicando la media de siete grandes incendios anuales para los últimos diez años, según datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica, anteriores al actual fuego de Almería.