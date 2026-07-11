Detienen en Argentina a ciudadano mexicano con pedido de captura de internacional

"Este es Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, narco mexicano. Hoy Interpol emitió una notificación roja para su captura con fines de extradición, por un pedido de la Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico", expresó la ministra de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva, en una publicación en X que incluyó una foto del presunto delincuente junto a dos agentes policiales.

La SIDE comunicó que, mediante tareas de inteligencia y con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones, "detectó el ingreso al país del prófugo y, tras verificar con las autoridades estadounidenses la vigencia del requerimiento judicial, dio intervención a Interpol de la Policía Federal Argentina", fuerza que detuvo a Aguirre Covarrubias en un hotel de Puerto Madero, barrio de la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a las autoridades argentinas, el ciudadano mexicano es "requerido por la Justicia del Distrito Norte de Illinois por los delitos de posesión, distribución y comercialización de más de diez kilogramos de cocaína, en una causa iniciada en 2016" y se encontraba prófugo tras haber incumplido las condiciones de su libertad bajo fianza.

"La Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen. Las pagan", concluyó la ministra Monteoliva en su comunicado en redes sociales.

La SIDE resaltó que la detención de Aguirre Covarrubias fue posible "gracias al funcionamiento articulado del Sistema de Inteligencia Nacional y a la cooperación internacional", y especificó que la Justicia argentina deberá llevar adelante un proceso de extradición hacia Estados Unidos.