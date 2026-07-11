Dos muertos y tres heridos en ataque ruso con misiles a infraestructura civil en Odesa

"Lamentablemente, dos personas han muerto. Otras tres han resultado heridas, dos de las cuales han sido hospitalizadas y están recibiendo la asistencia médica necesaria", indicó en un mensaje en Telegram.

El Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania señaló, por su parte, que en un ataque a uno de los puertos de la región de Odesa, la onda expansiva dañó varios camiones de carga, dos camioneros perdieron la vida y otras dos personas resultaron con heridas.

Asimismo, resultaron dañados un buque mercante civil con bandera de San Cristóbal y Nieves, donde se declaró un incendio, sin que hubiera que lamentar víctimas añade el comunicado en Facebook.

"Rusia sigue atacando de forma deliberada puertos civiles, buques e infraestructuras logísticas, violando flagrantemente las normas del derecho internacional y poniendo en peligro la seguridad de la navegación mundial", denuncia el ministerio.