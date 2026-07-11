Ecuador incauta media tonelada de droga y detiene a una persona en frontera con Colombia

Según detalló este sábado el Ministerio del Interior, la intervención se ejecutó dentro del operativo 'Cero Impunidad-22374', impulsado por la policía como parte de las acciones contra el narcotráfico.

Como resultado del mismo, los agentes incautaron 502,29 kilogramos de marihuana, además de un vehículo y un teléfono celular que presuntamente eran utilizados para la actividad ilícita.

La persona detenida quedó a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína; con puertos en sus costas, como el de Guayaquil; y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.