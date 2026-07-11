Extraditado líder de extorsionadores en Perú será procesado por organización criminal

El fiscal Edwin Velásquez logró que se amplíe la extradición de Moreno en vista a los elementos recogidos por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3) que lo vinculan con esos graves delitos cometidos en los distritos de Ancón, Independencia y Puente Piedra, en la zona norte de Lima.

La Fiscalía detalló que esa ampliación permitirá que Moreno, conocido por el apodo de El Monstruo, pueda ser juzgado en el Perú por haber encabezado la red 'Los injertos del cono norte', así como haber ordenado el atentado contra un conductor de colectivo en Ancón en 2024.

Asimismo, por el cobro de montos semanales de 40 soles (11 dólares) a conductores de transporte público, la extorsión contra personas particulares y a una empresa de transporte en 2025, a la que solicitó el pago de 60.000 soles (17.600 dólares) a cambio de no atentar contra su flota vehicular, y el asesinato de un conductor de colectivo a inicios del año pasado.

Moreno, que fue capturado en Paraguay en octubre de 2025, estaba prófugo de la Justicia peruana desde 2023 para evitar una condena de 32 años de cárcel que se le impuso en otro proceso por los delitos de secuestro, hurto, homicidio y sicariato (asesinato por encargo).

Fue extraditado desde Paraguay el 28 de enero a Perú y se le impuso un periodo de tres años de prisión preventiva por pertenencia a organización criminal.

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En la audiencia judicial en el que se evaluó el pedido de prisión preventiva, Moreno se mostró arrepentido y pidió perdón por los asesinatos cometidos.

Sin embargo, el líder criminal cuestionó que en el expediente se le imputen delitos que asegura no haber cometido, al argumentar que el nombre de 'Los injertos del Cono Norte' fue usado por otros grupos criminales que supuestamente se aprovecharon de la popularidad de su banda.