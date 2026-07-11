Fiscalía colombiana imputa a funcionarios por ayuda en fuga de miembro de Tren de Aragua

Los procesados son el dragoneante José Daniel Yunda Fajardo y el inspector Édgar Alfredo Melo Forero, quienes, según la investigación, recibieron un soborno de 500 millones de pesos colombianos (unos 150.000 dólares) para incurrir en varias omisiones durante su turno de vigilancia, señaló este sábado la Fiscalía.

Esto permitió el escape del recluso de nacionalidad venezolana, quien estaba detenido para ser extraditado a Perú por el delito de homicidio agravado.

Según la Fiscalía, los funcionarios dejaron abierta la puerta de la lavandería, omitieron la verificación reglamentaria del interno durante los conteos y no activaron la alerta de fuga ni registraron las novedades en la minuta de servicio, procedimientos obligatorios para este tipo de situaciones.

La investigación estableció que el detenido escapó el pasado 1 de abril utilizando una cuerda artesanal elaborada con sábanas y prendas de vestir. Sin embargo, fue recapturado el 8 de mayo en Medellín, en el departamento de Antioquia.

Según la Fiscalía, a raíz del supuesto soborno que recibieron los acusados, ahora son imputados por los delitos de favorecimiento de fuga y cohecho propio.

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Los dos procesados no aceptaron los cargos, pero una juez de control de garantías ordenó que sean recluidos en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.