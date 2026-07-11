Grupo del Caricom visitará Reino Unido en defensa de justicia reparatoria por esclativud

La misión de la delegación, según explicó el organismo en un comunicado de prensa, es fortalecer alianzas estratégicas para promover un programa de educación pública y participación de la sociedad civil sobre la agenda de reparaciones.

La delegación que viajará a Londres la integrarán el presidente de la Comisión, Hilary Beckles, y los vicepresidentes del grupo, Dorbrene O'Marde, Eric Phillips y Verene Shepherd, y el embajador de Barbados ante el Caricom Commissong.

O'Marde es también presidente de la Comisión de Apoyo a las Reparaciones de Antigua Barbuda, mientras que Phillips preside el Comité de Reparaciones de Guyana, y Shepherd es la vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Al grupo también se unirá el coordinador de la Comisión de Reparaciones Nacional Africano en Estados Unidos.

Esta es la segunda visita oficial del Comité de Reparaciones del Caricom al Reino Unido como organismo colectivo.

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El itinerario incluye una reunión con los altos comisionados y embajadores del Caricom y de Australia, una mesa redonda en el Instituto de Estudios de la Mancomunidad y un panel en el Parlamento del Reino Unido, organizada por la diputada Bell Ribeiro-Addy, quien preside el Grupo Parlamentario Multipartidista sobre las Reparaciones Africanas.

La visita subraya el compromiso del Comité de Reparaciones del Caricom con la construcción de alianzas internacionales y el fomentar el diálogo en torno a la justicia restaurativa, la rendición de cuentas histórica y la transformación socioeconómica.

Las reuniones y los eventos serán organizados por el Instituto de Estudios de la Commonwealth y la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres.

La visita de la Comisión coincidirá en un período de importantes avances en los esfuerzos internacionales de reparación, al tiempo, en que también los Estados miembros del Caricom se preparan para celebrar la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (CHOGM) en Antigua y Barbuda.

En marzo de 2026, la Asamblea General de la ONU adoptó la histórica resolución liderada por Ghana que declara la trata transatlántica de africanos esclavizados y la esclavitud como propiedad como el "crimen más grave contra la humanidad".

Tras este logro, Ghana fue sede de la Conferencia Consultiva de Alto Nivel sobre Reparaciones en su capital, Acra, en junio de 2026.

Descrito como un "punto de inflexión histórico para los africanos y las personas de ascendencia africana", el evento reunió a gobiernos, organizaciones internacionales, expertos jurídicos y líderes de la sociedad civil para desarrollar un marco unificado destinado a impulsar la justicia reparadora en todo el mundo.

Además, este mes se aprobó la versión revisada del 'Plan de Diez Puntos de la CARICOM para la Justicia Reparadora: Un Manifiesto para la Próxima Ilustración', que presenta las reparaciones como un "imperativo global de derechos humanos", por la Conferencia de Jefes de Gobierno del Caricom.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.