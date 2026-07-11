Kenia extradita a EE.UU. a un ex vicepresidente del Parlamento afgano por narcotráfico

La extradición, efectuada el pasado jueves, marcó la culminación de una "estrecha cooperación" entre la DCI, la Fiscalía, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) y la Interpol, precisó la agencia policial en un comunicado.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de arresto contra Qadir el 25 de marzo de 2025, en relación con cargos de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

Posteriormente, se emitió una alerta roja de Interpol para facilitar su arresto y entrega a Estados Unidos.

Tras recibir la alerta y la orden de arresto estadounidense, la Policía keniana realizó una operación que culminó con la detención de Qadir en Nairobi el 15 de abril de 2025, poco después de su llegada procedente de Kabul.

La Fiscalía inició entonces el proceso de extradición ante el Tribunal Superior de Kenia, que dictó una orden de detención preventiva y, una vez concluido el proceso, autorizó el pasado abril su entrega a EE.UU. de conformidad con la legislación keniana.

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El pasado jueves, agentes de la DCI trasladaron al sospechoso de una prisión en Nairobi al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta (JKIA) de la capital keniana, donde fue entregado a funcionarios de la DEA antes de partir hacia Estados Unidos.

Qadir ejerció como vicepresidente del Parlamento afgano antes de la llegada de los talibanes al poder, el 15 de agosto de 2021, y fue acusado de narcotráfico, de dirigir milicias privadas, de apropiación ilegal de tierras y de gozar de impunidad en aquel periodo.