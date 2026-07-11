La OECS irá ante la UE tras amenaza de cierre del Programa de Ciudadanía por Inversión

Así lo reportan varios medios caribeños, luego de que el viernes se reunieran en Roseau (Dominica) los primeros ministros de Dominica, Roosevelt Skerrit; Santa Lucía, Philip J Pierre; Antigua y Barbuda, Gaston Browne; Granada, Dickon Mitchell; San Cristóbal y Nevis, Terrance Drew, y San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday.

El pasado 7 de julio Browne informó que recibió una carta de parte de la UE para que elimine gradualmente el CBI antes del 1 de junio de 2028.

En la carta, fechada el 25 de junio pasado y firmada por el comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, y dirigida a Browne, la UE basa su solicitud en un Mecanismo Revisado de Suspensión de Visados adoptado el 31 de diciembre de 2025.

Por ello, en una declaración de tres páginas este sábado los líderes de estos territorios caribeños dijeron que emprenderían la misión "en la primera oportunidad apropiada" para entablar conversaciones directamente con algunos voceros de la UE, entre ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Los líderes caribeños explicaron que la misión buscará "profundizar el entendimiento a ciertas debilidades únicas y las realidades de desarrollo de los pequeños estados insulares en desarrollo y explorar soluciones prácticas identificadas por la UE y fortalecer ese ente con el nuestro".

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Bajo el programa CBI, los inversores extranjeros obtienen la ciudadanía a cambio de realizar una inversión sustancial en el desarrollo socioeconómico de estos países.

"Los ingresos generados a través de estos programas han respaldado inversiones críticas en resiliencia climática, recuperación ante desastres, infraestructura, vivienda, atención médica, educación y estabilidad fiscal", resaltaron los gobernantes.

Por ello, "cualquier transición que afecte una fuente significativa de financiamiento para el desarrollo nacional debe estar acompañada de un marco integral que salvaguarde la estabilidad económica, proteja los avances en materia de desarrollo ya logrados y apoye la creación de fuentes alternativas sostenibles de financiamiento", indicaron.

Los líderes, a su vez, dijeron que revisaron la reciente comunicación de la Comisión Europea y "compartieron opiniones sobre las posibles implicaciones para la resiliencia económica, el desarrollo sostenible y la prosperidad a largo plazo de sus respectivos países, así como sobre la respuesta colectiva adecuada de los Estados participantes".

A su vez, mencionaron que en los pasados años emprendieron reformas importantes, entre ellas, la creación de la Autoridad Reguladora de Ciudadanía por Inversión del Caribe Oriental, que de acuerdo con estos representa un importante avance en la gobernanza y supervisión regional.

"A través de esta institución los Estados participantes han demostrado su compromiso colectivo con una regulación armonizada, un cumplimiento mejorado y una mejora continua, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en evolución", aseguraron.