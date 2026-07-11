Un muerto y cinco heridos en un ataque israelí con dron a un vehículo en Gaza

El Hospital Mártires de Al Aqsa informó de la llegada del cuerpo de un hombre tras el ataque contra un vehículo en la carretera costera de Al Rashid. Otras cinco personas, entre ellas varios niños, fueron trasladadas al mismo centro con heridas sufridas en el bombardeo.

Según el personal de este centro médico, el fallecido fue identificado como Hasan Mustafa Zuheir Al Razayneh, de 21 años. Fuentes familiares indicaron que era hijo del coronel Mustafa Al Razayneh, jefe de la Policía de la Gobernación de Gaza Norte, cargo que ocupa desde aproximadamente 2018.

Testigos presenciales y vídeos grabados en el lugar indican que el dron israelí lanzó cuatro proyectiles de forma consecutiva contra el vehículo. El primero impactó en la parte delantera del automóvil, tras lo cual Al Razayneh, el conductor, salió y huyó hacia la playa. Un segundo proyectil lo alcanzó durante la huida, pero continuó desplazándose hasta regresar a la carretera, donde otros dos explosivos cayeron simultáneamente delante y detrás de él, causándole la muerte, según los testimonios.

Por el momento, el Ejército israelí todavía no so ha pronunciado sobre los hechos.

Israel sigue realizando ataques en la Franja de Gaza a diario a pesar del alto el fuego vigente desde hace nueve meses, matando a una media de cuatro personas al día, según el recuento de muertos por fuego israelí que publica el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás.

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Según su último informe, publicado este sábado antes de que tuviese lugar esta acción, desde el inicio del alto el fuego, el 11 de octubre de 2025, han muerto 1.098 personas en Gaza por ataques israelíes y 73.221 desde el comienzo de la ofensiva de Israel, tras los ataques terroristas contra territorio israelí llevados a cabo por el grupo islamista palestino Hamás (que gobierna la Franja) y otras facciones, en los que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas y trasladadas al enclave.