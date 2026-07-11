Varios músicos y un 'disc jockey' entre las 10 víctimas del accidente aéreo en Bahamas

"Es con gran pesar que, los directivos y miembros de la BMEU, extendemos nuestras condolencias a las familias, amigos y amigos a las diez personas que trágicamente perdieron sus vidas en el reciente accidente de avión", expresó el sindicato en un comunicado.

El BMEU aseguró que entre los fallecidos hay "algunos de los más talentosos y dinámicos miembros de nuestra comunidad del entretenimiento", que incluyen integrantes de la agrupación The Pond Band y el DJ, "cuya pasión, dedicación y habilidad tocaron las vidas de tantos y ayudaron a enriquecer la cultura neta de Bahamas".

Según informó la Fuerza Policial de Bahamas en un comunicado en sus redes sociales, a eso de las 14.00 hora local (18.00 GMT) del viernes, una avioneta de la aerolínea Flaming Air partió desde el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling International, en Bahamas, rumbo a San Andros, cuando cayó a un área boscosa.

Varios oficiales de la estación de Policía de Nichols Town fueron despachados, al igual que equipos de rescate, quienes al llegar a la zona del accidente, en el oeste del aeropuerto de North Andros, encontraron la avioneta en llamas.

Un hombre de 24 años fue encontrado con vida y tratado rápidamente por los rescatistas, aunque posteriormente falleció en un hospital debido a las heridas recibidas.

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Un equipo de detectives del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía de Bahamas fue enviado a la zona del accidente para colaborar con la pesquisa.

En ese momento, los equipos de rescate y las autoridades continuaron su búsqueda de posibles sobrevivientes, pero encontraron nueve cuerpos calcinados.

Los cadáveres fueron posteriormente llevados a la isla de San Andros para mantenerlos en custodia hasta que sean transportados a una clínica forense para su debida identificación.

De igual manera, oficiales de la Autoridad de Investigaciones de Accidentes Aéreos de Bahamas llegaron hasta la escena para llevar a cabo su investigación independiente.