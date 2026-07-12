Políticos colombianos lamentan la muerte del senador estadounidense Lindsey Graham

"El senador Graham fue un amigo de Colombia, una voz respetada en asuntos internacionales y un servidor público cuya trayectoria deja una huella importante en la vida institucional de los Estados Unidos", manifestaron el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y su futuro canciller, Omar Bula Escobar, en un comunicado.

Por su parte el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) manifestó en su cuenta de X su "gratitud" al senador fallecido y recordó que Graham "ayudó mucho a los Gobiernos" que presidió.

"Lamento profundamente el fallecimiento del senador Lindsey Graham. Fue un gran amigo de Colombia y un firme defensor de la histórica relación entre nuestros países, contribuyendo al fortalecimiento de la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia", expresó por su parte el expresidente Iván Duque (2018-2022).

El exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos Juan Carlos Pinzón definió al senador como "un gran amigo y socio de Colombia" que dio "apoyo permanente" al Plan Colombia y a la "estrategia bipartidista de seguridad".

"Extrañaremos su compromiso total con la defensa de la libertad en todo el planeta", agregó Pinzón.

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El excanciller colombiano Luis Gilberto Murillo también lamentó la muerte de Graham, a quien definió como una de "las voces más influyentes" del Congreso de EE.UU., cuyo respaldo "fue determinante para fortalecer la cooperación bilateral y asegurar la asignación de fondos para Colombia de manera sostenida".

"Aunque se coincidiera, o no con él en algunas de sus prioridades de política exterior, siempre estaba abierto al diálogo respetuoso y a la búsqueda de áreas de interés común, colaboración y acuerdos pragmáticos", señaló Murillo.

La muerte del senador Graham, de 71 años, fue confirmada el sábado por la noche por su oficina, tras sufrir "una breve y repentina enfermedad".

El senador, de Carolina del Sur, estaba en su cuarto mandato consecutivo de seis años en el Senado y era una de las voces republicanas más duras con Irán y más favorables a Israel.