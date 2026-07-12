Teatro Municipal de Villarrica habilitado para eventos culturales y artísticos.

La Secretaría Municipal de Cultura de Villarrica anunció que el Teatro Municipal se encuentra nuevamente habilitado para albergar actividades culturales y ya cuenta con una agenda de eventos hasta fin de año, para albergar espectáculos y actividades artísticas impulsadas tanto por el sector público como por iniciativas privadas.

Como parte de esta nueva etapa, el teatro recibió el fin de semana el Concurso de las Siete Bellas Artes – Edición Danza, certamen organizado por los profesores Sergio Decoud y Vanessa González, que reunió a niños, adolescentes y jóvenes pertenecientes a diversas academias y elencos del país.

Durante la competencia se presentaron coreografías de danza paraguaya, ballet clásico, danza contemporánea y otras modalidades, evaluadas por un jurado que calificó el desempeño técnico y artístico de los participantes.

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El secretario municipal de Cultura, Iván Acosta, confirmó que, tras la rehabilitación del edificio, el Teatro Municipal ya puede ser utilizado nuevamente para diferentes actividades culturales y que incluso la agenda de reservas se encuentra prácticamente cubierta para los próximos meses.

Según explicó, hasta finales de año ya fueron programados concursos, conciertos y presentaciones artísticas, además de la visita de agrupaciones internacionales.

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Actividades para agosto

Entre las actividades previstas, adelantó la llegada de dos orquestas extranjeras durante el mes de agosto, una proveniente de Chile y otra de Argentina, que ofrecerán presentaciones consecutivas en Villarrica.

Acosta señaló que la intención de la administración es convertir al teatro en un espacio de uso permanente para la comunidad artística y promover una programación constante que fortalezca el movimiento cultural de la ciudad.

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Para ello, la Municipalidad estableció un costo de G. 2 millones para el alquiler del recinto destinado a eventos culturales. No obstante, aclaró que cada solicitud será previamente evaluada por un consejo cultural, encargado de analizar si la actividad reúne las condiciones apropiadas para desarrollarse en el teatro. El funcionario explicó que el objetivo no es únicamente alquilar el espacio, sino garantizar que las actividades programadas mantengan un perfil artístico y cultural acorde con la función del recinto.

En cuanto a la infraestructura disponible, informó que actualmente solo se encuentra habilitada la planta baja, ya que el sector de plateas superiores continúa sin estar disponible para el público.

Con esa limitación, la capacidad actual del teatro es de 283 espectadores. Sin embargo, destacó que el escenario dispone de un moderno sistema de iluminación y sonido profesional, equipamiento que está incluido dentro del costo de utilización del recinto.

Las personas, academias o instituciones interesadas en organizar actividades culturales pueden realizar consultas y solicitar reservas comunicándose al número 0994-232983, habilitado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad.