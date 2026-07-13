"Los trabajadores de Corea del Norte no aceptan un salario de 55.000 rublos (720 dólares). Allí los sueldos son dos o tres veces más altos. Claro que son más eficientes, trabajan como robots; lo he visto con mis propios ojos, son auténticos robots... Pero sencillamente no podemos permitirnos esos sueldos", comunicó en una entrevista.

Por ello, el gobierno municipal se vio obligado a contratar como barrenderos a 31 ciudadanos senegaleses, y esperan la llegada de algunos más próximamente.

"Por supuesto que estoy contento. Quizás mi perspectiva esté distorsionada, pero salgo en coche y veo que están trabajando los domingos. Y antes nadie trabajaba los domingos. Ni lo sábados", afirmó.

Según Yumadílov, varias regiones rusas tienen acuerdos con Pionyang para contratar trabajadores norcoreanos, pero el alcalde no pudo alcanzar un trato similar.

Aunque, según Rosstat, el sueldo medio de un ruso el pasado año fue de 100.360 rublos (1.329 dólares), entre las regiones rusas existe una gran diferencia de ingresos.

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En 2025 el sueldo medio de un moscovita era de 198.429 rublos (2.629 dólares); en San Petersburgo, la segunda ciudad del país, fue de 128.929 rublos (1.708 dólares), mientras que en la región caucásica de Ingushetia era de 46.648 rublos (618 dólares), el más bajo del país.

El salario medio más alto registrado el año pasado fue en Chukotka, 208.456 rublos (2.761 dólares).

Sin embargo, basándose en los índices de desigualdad del país, los expertos sostienen que el salario mediano es mucho más bajo al salario medio.

Según los últimos cálculos, el índice Gini en Rusia para 2025 fue de 0,422 puntos.