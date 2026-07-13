Berlín, París y Londres condenan ataques iraníes en Ormuz y contra países de la región

"Condenamos los ataques sin escrúpulos de Irán contra la navegación mercante en el estrecho de Ormuz y contra países de la región, entre ellos Catar, Kuwait, Omán y Jordania", señalaron los responsables de Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido en un comunicado conjunto divulgado este lunes por el Ministerio alemán de Asuntos Exteriores.

"El respeto de la soberanía sobre las aguas costeras y la libertad de navegación son principios fundamentales del Derecho internacional", recordaron los jefes de la diplomacia de los países del E3, que volvieron a mostrar su apoyo para que en el estrecho de Ormuz se restablezcan el normal paso de navíos.

"Reafirmamos nuestro apoyo constante a la reanudación rápida y completa del tráfico marítimo internacional a través del estrecho de Ormuz y expresamos nuestra solidaridad incondicional con nuestros socios de los Estados del Golfo y de la región", señalaron los ministros.

"Exigimos, asimismo, el restablecimiento del alto el fuego y la reanudación de las negociaciones", abundaron los titulares de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido.

Los ministros de Asuntos Exteriores de E3, el alemán Johann Wadephul, el francés Jean-Noël Barrot, y la británica Yvette Cooper, aludieron así al alto el fuego que el pasado miércoles dio por terminado el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras denunciar Washington que Teherán, pese al cese de las hostilidades acordado en junio, ha mantenido los ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.