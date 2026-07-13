El colombiano que salió de prisión en la India sigue retenido bajo custodia policial

El Tribunal Superior de Patna ordenó la liberación del hombre tras haber sido arrestado el 29 de octubre de 2025 por presuntamente cruzar la frontera desde Nepal de forma ilegal y sin visado.

Aunque su abogado, Santosh Kumar, explicó que tras abandonar la cárcel el ciudadano sudamericano fue trasladado a una residencia de la Policía con la expectativa de que se le devolviera el pasaporte, este sigue retenido.

Las autoridades indias no han ofrecido más información sobre los motivos de su detención.

El superintendente de policía del distrito de West Champaran, Kumar Gautam, aseguró a EFE este lunes que averiguaría las causas de su cautiverio, sin que se haya recibido una respuesta oficial hasta el momento.

El abogado del ciudadano colombiano señaló que se espera que las autoridades le devuelvan tanto el teléfono como el pasaporte durante el día de hoy, aunque su defensa demanda los documentos desde la semana pasada.

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"La libertad bajo fianza se ha concedido con la condición de que la Embajada de Colombia lo presente ante el tribunal para las siguientes audiencias, ya sea de forma presencial o virtual", explicó a EFE su abogado el día del anuncio de su liberación.

El caso se remota a octubre del pasado año, cuando el colombiano fue detenido por las autoridades indias poco después de la medianoche cerca de la frontera con Nepal. Su pasaporte era válido, pero no tenía visado para estar en la India.

La defensa mantiene que cruzó la frontera por error de manera involuntaria mientras huía de unos delincuentes que intentaron robarle en la zona fronteriza con Nepal, tras lo que fue encarcelado durante más de ocho meses en una cárcel del país.