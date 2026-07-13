El director mexicano David Pablos, en el jurado de Horizontes en el Festival de Venecia

Pablos regresará así a Venecia un año después de haber ganado en esta misma sección, la segunda en importancia, el premio a Mejor Película con su cinta de temática homosexual 'En el camino'.

Además, en el jurado internacional de Horizontes estarán el distribuidor cinematográfico estadounidense Peter Becker, la directora hongkonesa Elizabeth Lo, la actriz italiana Barbara Ronchi y la cineasta francesa Valérie Donzelli, que lo presidirá.

La 83ª edición del Festival de Venecia arrancará el próximo 2 de septiembre y culminará diez días después con el anunció del ganador del León de Oro y el resto del palmarés.

A la espera de conocer la lista de películas que competirán en la Sección Oficial y el resto de categorías, el certamen ya ha anunciado que la estrella George Clooney recibirá este año el 'León de Oro' a su trayectoria.

Por otro lado, ya se ha anunciado la lista de trece cortometrajes que competirán en la sección Horizontes, entre los que figuran el colombiano 'Los Poderos' de Salim Jaller y el chileno 'Una fortaleza' de Alba Gaviraghi.