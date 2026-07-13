El ministro de Comercio indio inicia en España una gira para acelerar el acuerdo con la UE

En Madrid, Goyal y su delegación se reunirán con los ministros de Economía, Carlos Cuerpo; Industria, Jordi Hereu; y Exteriores, José Manuel Albares, para analizar el impacto en sectores competitivos como el automóvil, el aceite de oliva, el vino y la maquinaria.
El ministro también participará en una mesa redonda empresarial organizada junto con la Cámara de Comercio de España, la CEOE y el ICEX.
"Empresas españolas como Iberdrola, Acciona, CAF, Talgo, Gestamp e Indra ya cuentan con una sólida presencia en India, mientras que empresas indias como TCS, Infosys, Wipro, Tech Mahindra y L&T están expandiendo sus operaciones en España", indicó el Gobierno indio en un comunicado el domingo.
El tratado comercial entre la India y la UE, cerrado en enero y bautizado como "la madre de todos los acuerdos", promete dar acceso a un mercado conjunto de 2.000 millones de consumidores con la eliminación de aranceles en el 90 % de los productos.
El director general de Política Comercial del Ministerio de Economía de España, Julián Conthe, celebró en marzo el acuerdo al señalar que abre "un mercado muy proteccionista", reducirá o eliminará "aranceles de tres dígitos" y promete ganancias a los operadores europeos.
En mayo, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, dijo que espera que el pacto sea firmado antes de que concluya el año, y señaló que el segundo paso es la negociación de un acuerdo de inversión.
Tras visitar España, el ministro indio viajará a Bélgica el martes, donde visitará el Puerto de Amberes y coorganizará la tercera reunión ministerial del Consejo de Comercio y Tecnología (TTC) India-UE en Bruselas. La gira concluirá en Finlandia el 17 de julio.