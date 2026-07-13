El petróleo de Texas sube un 3,25 % tras anunciar Irán el cierre del estrecho de Ormuz

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,32 dólares respecto al cierre del viernes.

El mercado del petróleo observa con cierta preocupación la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán después de que Teherán asegure que ha vuelto a bloquear el paso por el estrecho tras la última escalada del conflicto.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este domingo que el enclave estratégico permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso" y advirtió de que cualquier interferencia extranjera para abrir una "ruta ilegal" en la región recibirá una respuesta contundente.

Sin embargo, poco después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estrecho permanece abierto al tráfico comercial.

El Comando central estadounidense insistió también en que el paso está abierto "para todas las embarcaciones" que deseen transitar legalmente.

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"Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye", defendió el mando militar en un mensaje en X.

Este lunes, el presidente afirmó que las fuerzas estadounidenses tomarán el control del estrecho y apuntó que su país se convertirá en "el guardián" del paso.

"Vamos a golpearlos muy duro (a Irán), y vamos a mantener seguro el estrecho, y probablemente lo vamos a administrar. Nos convertiremos en el guardián del estrecho (...) Y deberíamos ser compensados por eso", afirmó Trump en una entrevista telefónica con la cadena Fox News.