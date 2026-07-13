Encierro noble y limpio de los toros de Miura en los sanfermines

Las reses bravas dejaron correr a los participantes del penúltimo encierro de las celebraciones de este año en la ciudad española, aunque constan ocho contusionados en el parte médico, sin ningún corneado.

Los toros salieron, como cada mañana, de los corrales de Santo Domingo. Una menor aglomeración de corredores que en días precedentes y la disposición de la manada permitió el acompañamiento de los mozos, aunque con algunas caídas por la velocidad y el apuro de estar entre los astados.

Rapidísimos los toros, permitieron carreras más largas que otros días por el mayor espacio en el recorrido, hasta irrumpir en el coso de Pamplona.

Los cinco primeros se pasearon con calma hasta dar una vuelta al ruedo, hasta que se unió el sexto y todos entraron juntos en los chiqueros.

Dentro de unas horas, serán lidiados por los diestros Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo.