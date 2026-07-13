España liderará el incremento europeo del precio de la vivienda en el periodo 2027-2029

España será este año el segundo país europeo donde más subirá el precio de la vivienda, el 9,1 %, por detrás de Portugal, donde lo hará el 10 %, según apuntó la agencia de rating en un comunicado.

En su conjunto, las estimaciones de S&P prevén que el precio de la vivienda residencial en Europa crezca en 2026 de media un 4 % y que en 2027 modere su subida hasta el 3 %.

De cara a 2027 y 2028, S&P Global Ratings vuelve a situar a España como país donde más subirán los precios de la vivienda, el 7,4 % y el 6,2 %, respectivamente, seguida de Polonia y Portugal.

También registrará el mayor incremento en 2029, aunque éste se suavizará al 5,4 %.

Respecto a España, la agencia destaca el impacto que el mercado laboral tiene sobre el mercado de vivienda y sostiene que la fuerte creación de empleo y un aumento salarial han elevado el poder adquisitivo e impulsado la inmigración, agravando la brecha entre la oferta y la demanda.

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Al mismo tiempo, apunta, las trabas administrativas en el sector de la construcción han lastrado la nueva construcción.

Un escenario macroeconómico más moderado impulsará ligeramente los precios de la vivienda en Europa, indica S&P, que ha desarrollado uno alternativo más moderado debido a la incertidumbre en torno a la recuperación del comercio marítimo a través del Estrecho de Ormuz.

S&P Global Ratings destaca además las limitaciones de la oferta, las tendencias de formación de hogares y las presiones sobre los costes de la construcción como factores dominantes y recalca que es probable que la escasez de producto persista a pesar de las iniciativas políticas.