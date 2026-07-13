Familia de Lmrabet dice que su detención en Marruecos responde a su labor periodística

Ali Lmrabet (Tetuán, 1959) fue detenido el domingo a su llegada al aeropuerto de Tánger en un vuelo procedente de Barcelona, donde ha fijado su residencia.

Según fuentes familiares, en el aeropuerto, las autoridades lo retuvieron con la excusa de que se trataba de responder unas preguntas, aunque posteriormente fue conducido a dependencias de la policía judicial de Tánger antes de ser trasladado a la sede de la Brigada Nacional de la Policía Judicial de Casablanca durante la madrugada.

Aunque oficialmente no han trascendido los cargos que se le imputan, "según lo que le indicaron en Tánger, el asunto estaría relacionado únicamente con el ejercicio de la libertad de expresión, y no existiría ninguna acusación vinculada a otro tipo de delito", agregaron las mismas fuentes.

Las autoridades marroquíes no se han pronunciado oficialmente sobre la detención del periodista ni su situación legal.

El periodista, con nacionalidad marroquí y francesa, está afincado en España desde 2005, cuando abandonó su país tras ser procesado y encarcelado en varias ocasiones y quedar inhabilitado durante 10 años a ejercer el periodismo en Marruecos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) exigió este lunes, en un comunicado, la puesta en libertad del periodista y reclamó que "no se transformen los casos de publicación y prensa en causas penales, lo cual constituye una grave violación de la libertad de prensa y expresión, y una amenaza a los logros alcanzados en materia de derechos humanos".

La organización apunta que la información preliminar difundida en los medios de comunicación indica que la detención responde a denuncias presentadas por diversas personas "relacionadas con supuestos delitos de difamación".

"Estos hechos ocurren en un contexto marcado por la restricción de la prensa independiente y una relación tensa de las autoridades con los periodistas, especialmente con aquellos que ejercen el periodismo de investigación, quienes se enfrentan a la represión, el acoso, la detención y a sentencias injustas", denuncia.

Además, la asociación expresa su "profunda preocupación ante la posibilidad de que esta detención forme parte de las políticas oficiales destinadas a asfixiar a los periodistas independientes, en particular a los de investigación, en un intento de silenciar las voces críticas y socavar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información".

En los últimos años, Lmrabet ha colaborado con medios en España, Francia y Reino Unido y conduce un podcast crítico con el sistema político de Marruecos.