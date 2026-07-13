Frederiksen insta a aumentar la producción europea de defensa antiaérea para Ucrania

"Ucrania tiene una necesidad urgente de defensa aérea. Al mismo tiempo, debemos aumentar considerablemente la producción europea. Para que Ucrania disponga de la defensa aérea y antimisiles que necesita", dijo Frederiksen, en un comunicado del Gobierno danés.

"En las últimas semanas nos hemos despertado una y otra vez con la noticia de violentos ataques rusos contra ciudades ucranianas. Misiles y drones que impactan en bloques de viviendas y matan a civiles inocentes", abundó la jefa del Gobierno de Dinamarca.

"Por eso debemos proporcionar más apoyo militar. Para que los ucranianos puedan defenderse eficazmente contra la brutal guerra de Rusia", adujo.

Frederiksen señaló esta necesidad ucraniana poco antes de unirse esta tarde en el Hotel Nacional de los Inválidos de París a la Coalición de los Voluntarios para ayudar a Ucrania, una cita que estará dirigida por el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron.

Según el comunicado, Frederiksen, tras la reunión de la Coalición de Voluntarios, permanecerá en París para asistir al desfile militar de la fiesta nacional de Francia, que se celebra el martes, 14 de julio.