Gobierno venezolano asegura que controla vertederos para gestionar escombros del terremoto

"Se han dispuesto espacios autorizados y vertederos controlados, que deben ser utilizados obligatoriamente", indicó en un comunicado el Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente), difundido en su cuenta de X.

La cartera de Estado subrayó que las "costas y cuerpos de agua no son depósitos de residuos", por lo que cualquiera que arroje desechos en el mar o espacios naturales se enfrentará a multas o, incluso, a un proceso penal.

Este pronunciamiento se emite tras denuncias en redes sociales sobre el presunto vertido al mar de escombros de edificios derrumbados por los terremotos.

En La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, el desastre generó aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros en las zonas más afectadas, según una evaluación preliminar del 29 de junio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

De este total, aproximadamente 915.000 toneladas corresponden a edificios dañados, mientras que 332.000 toneladas provienen de artículos domésticos y pertenencias de las personas, añadió el PNUD.

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Más de 6.700 toneladas de desechos sólidos y escombros han sido recolectados y "dispuestos de forma segura" en la Guaira, aseguró el domingo el Ministerio de Ecosocialismo.

El sábado, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, respondió a las críticas sobre la lentitud del proceso de retirada de escombros y aseguró que los trabajos avanzan con cautela porque el Gobierno aún confía en encontrar personas con vida bajo los restos de las edificaciones.

Cerca de 18.000 personas perdieron sus casas tras el doble sismo, pero las autoridades creen que ese número subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños.

El Gobierno informó este fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque ya estima que puedan ser 25.000.

El presidente del Parlamento anunció el sábado en una conferencia de prensa que el Gobierno entregará las primeras 200 viviendas esta semana, sin dar más detalles.

Los devastadores terremotos del pasado 24 de junio dejan 4.490 fallecidos y la cifra de heridos se mantiene en 16.740.