González Urrutia: "Reconstruir Venezuela exigirá recuperar instituciones y la confianza"

La Fundación Profesor Manuel Broseta de España entregó hoy el XXXIV Premio de Convivencia a los opositores González Urrutia y la premio nobel de la Paz María Corina Machado, en este caso ausente, quienes lamentaron la tragedia de los terremotos sufridos recientemente por su país, reprocharon la gestión de las autoridades chavistas y valoraron el apoyo y la solidaridad internacionales.

"Asumo la responsabilidad de seguir trabajando por una Venezuela donde el poder vuelva a entenderse como un servicio, donde las instituciones protejan a las personas, donde la verdad fortalezca la confianza pública, donde la justicia permita sanar las heridas y donde cada venezolano vuelva a sentirse parte de un mismo proyecto nacional", se comprometió González Urrutia.

Este premio, concedido por la "lucha y perseverancia contra la dictadura venezolana" y entregado en el Senado español, es una "responsabilidad" por lo que representa, según el opositor, quien lo recibió con "un profundo sentido del deber" porque se extiende a "millones" de venezolanos.

"La convivencia es una tarea permanente", apuntó, y "las sociedades se fortalecen cuando aprenden a resolver sus diferencias desde la libertad, el respeto y las instituciones".

Significa también, continuó, que la justicia hace posible una paz duradera y que el respeto a las instituciones protege la libertad de cada ciudadano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Denunció que durante años los venezolanos vieron cómo la división acabó por ser un "instrumento de poder", y el daño más profundo no fue solo el "deterioro del Estado", sino el del "vínculo que une a toda una sociedad".

Venezuela merece estar "por encima de cualquier interés personal", indicó.

"Una nación deja de reconocerse como una comunidad cuando sus ciudadanos dejan de confiar los unos en los otros. Es quizás el mayor desafío que tendremos por delante: reconstruir Venezuela exigirá recuperar instituciones, pero sobre todo, exigirá recuperar la confianza", subrayó.

Preguntado por la prensa si tiene ganas de regresar a Venezuela, enfatizó: "¡Siempre!"

En un discurso remitido y leído durante la ceremonia, María Corina Machado elogió la trayectoria personal, profesional y política y los valores de Broseta (fue senador), asesinado por la banda terrorista ETA en 1992.

Machado disculpó su ausencia porque "las dificultades inherentes" a la lucha de los venezolanos por la libertad y la democracia "no dejan nunca de multiplicarse".

"Como si no fuera suficiente con los estragos ocasionados durante años por un régimen tiránico y criminal, ahora debemos lidiar también con las consecuencias de una catástrofe natural", comentó sobre los terremotos.

A ello se une "la frustración y la rabia ante lo que podría hacerse y no se hace por culpa de los más inconfesables intereses", incidió.

Estimó el valor de los venezolanos y las "ganas de vivir juntos", así como la ayuda internacional para brindar lo que el Estado venezolano "lamentablemente no es capaz de dar".

Mencionó también "el valor supremo de la libertad frente a la tiranía, de recuperar la democracia y vencer la opresión, de la necesidad de trabajar juntos para derrotar las amenazas" que las democracias enfrentan hoy "por igual".

Clausuró el acto el presidente del Senado español, Pedro Rollán, que se dirigió a Edmundo González como "presidente electo" en los comicios de 2024, ganados oficialmente por Nicolás Maduro, aunque la oposición denunció un "fraude masivo" del chavismo.

Tuvo palabras de aliento para las víctimas de los seísmos y añadió que los dos premiados representan "la esperanza democrática de millones de venezolanos".

"Volvemos a reclamar unas elecciones libres -incidió-, transparentes y justas en Venezuela con todas las garantías democráticas. Para ello es preciso que se establezca algo sencillo: un calendario electoral claro, preciso, conocido por todos".

Y que Machado vuelva a Venezuela lo antes posible, así como González Urrutia y millones de exiliado, aseguró.

"Venezuela debe volver a recuperar la libertad, la democracia y el Estado de Derecho (...). Hoy, ese objetivo está más cerca de convertirse en realidad, y lo será gracias a la valentía, al compromiso y a la determinación de quienes no se han resignado", apuntó.

En ediciones anteriores, ganaron este premio personalidades como el expresidente de la antigua Unión Soviética Mijail Gorbachov, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, la activista paquistaní Malala Yousafzai y el expresidente de la Comisión Europea Jacques Delors.