Indagan si puertas bloqueadas impidieron escapar del incendio mortal en un bar de Bangkok

Dos puertas traseras del bar, situado cerca del gigantesco mercado de Chatuchack, al que cada fin de semana acuden miles de turistas, presentaban "riesgos críticos" durante la emergencia, aseguró el director de la Policía tailandesa, el general Kitthrath Punpect, en una rueda de prensa.

Una de esas salidas, ubicada cerca de la zona de los baños, a la que huyó mucha clientela en busca de refugio y agua -presume la Policía-, estaba obstruida por mesas y jaulas, y se investiga además si estaba cerrada con llave, lo que podría conllevar responsabilidad penal para los propietarios o gerentes del bar.

Otra puerta trasera, corrediza y situada junto a la cocina del local, que operaba con licencia legal, según las autoridades, tampoco pudo utilizarse, pues carecía de manija y estaba ubicada en un pasillo estrecho "gravemente bloqueado por taquillas y estanterías".

El incendio se produjo a altas horas del domingo y se logró controlar pasada la medianoche (hora de Bangkok). La mayoría de las 27 víctimas mortales perdieron la vida debido al humo y no abrasados por las llamas, según información oficial que indica asimismo que gran parte de los heridos son ciudadanos de Tailandia.

Las autoridades presumen que el incendio pudo haber sido causado por un cortocircuito en una unidad de aire acondicionado en el techo, lo que habría generado la intensa llamarada filmada por testigos y ampliamente difundida en redes sociales.

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Mientras la Policía sigue investigando el trágico siniestro y eventuales agravantes, el equipo forense centra sus pesquisas en un punto del bar en el que se hallaron "elementos decorativos, iluminación o materiales insonorizantes altamente inflamables", posible foco de las primeras llamas.

Asimismo se indaga si explotaron bombonas de gas butano que había en la cocina, así como cuáles eran los protocolos de emergencia y las medidas de seguridad del local.

El director de la Policía tailandesa adelantó que las autoridades intentarán determinar si existió negligencia penal por parte de los administradores del bar, al tiempo que avanzan los interrogatorios a testigos, supervivientes del suceso y personal de rescate.

En agosto de 2022, un incendio en una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.