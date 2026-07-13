Jordania y Kuwait interceptan un nuevo ataque iraní y Baréin activa sus sirenas

En Jordania, fuentes militares dijeron que las defensas aéreas de ese país derribaron a primera hora del día cuatro misiles "que entraron en el espacio aéreo jordano procedentes del territorio iraní".

Las fuentes, citadas por la agencia jordana de noticias Petra, afirmaron que los misiles no provocaron víctimas o daños materiales, y que "los equipos del Cuerpo Real de Ingenieros se ocuparon de la metralla que cayó en varios lugares (...) y tomaron las medidas necesarias para asegurar la zona y mantener la seguridad de los ciudadanos y los bienes".

Por su parte, el Ejército kuwaití anunció este lunes que sus sistemas "están haciendo frente a objetivos aéreos hostiles en el espacio aéreo kuwaití", e indicó que "cualquier explosión que se escuche es resultado de la interceptación de ataques hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea".

La institución castrense kuwaití instó a los habitantes a "seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes".

En Baréin, el Ministerio de Interior afirmó hoy también que "se han activado las sirenas" tres veces presuntamente para advertir de un ataque contra el pequeño reino del golfo Pérsico, e instó a "losciudadanos y residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales".

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Esas afirmaciones se producen después de que el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) informara de una nueva ofensiva de sus fuerzas en la tarde del domingo contra Irán en represalia por nuevos ataques iraníes contra buques que intentan pasar por el estrecho de Ormuz.

Irán continuó también el domingo sus bombardeos con misiles y drones contra Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, todos aliados de Washington y acogen bases o presencia militar estadounidense, si bien varios de ellos han denunciado daños en instalaciones civiles y de energía.