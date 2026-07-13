La India dice que sigue negociando un pacto comercial con EE.UU. sin "mayores obstáculos"

El ministro indio de Comercio e Industria, Piyush Goyal, calificó esas versiones de "completamente falsas, infundadas y engañosas" en una publicación en X, en la que defendió que ambas partes siguen comprometidas con la búsqueda de un pacto "equilibrado, comercialmente viable y que genere beneficios tangibles".

"Tuve reuniones fantásticas con el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer. Durante su visita a Delhi en junio, ambas partes reafirmaron su compromiso" con ese objetivo, afirmó.

El secretario de Comercio indio, Rajesh Agarwal, también aseguró este lunes que las negociaciones continúan sin mayores obstáculos. "No vemos ningún desafío en las negociaciones del acuerdo comercial entre la India y EE. UU.", afirmó durante una rueda de prensa.

Las declaraciones se producen en medio de la expectativa por un posible acuerdo comercial entre ambas potencias antes del 24 de julio, fecha en la que expira el arancel global temporal del 10 % impuesto por Washington.

Sin embargo, el propio Goyal detalló que las conversaciones se dilataron para ajustar una "nueva arquitectura de tasas" y asegurar que los exportadores indios obtengan una "ventaja comparativa" real frente a otros competidores en la región.

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Washington mantiene un arancel global temporal del 10 % que expira el próximo 24 de julio, al que sumó en junio una propuesta de gravámenes de hasta el 12,5 % por discrepancias laborales con la India y otras 60 economías.

Mientras tanto, la India prevé la entrada en vigor este mismo mes de su tratado de libre comercio con el Reino Unido, al que se sumará el acuerdo definitivo con la Unión Europea que Bruselas quiere poner en vigor a principios de 2027.