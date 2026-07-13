Comandancia se muda al Puerto de Asunción: Riera niega impacto en la seguridad del centro

La Comandancia de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior (MI) se instalaron hace algunas semanas en la Torre Cinco de los nuevos edificios del Gobierno ubicados en zona del Puerto de Asunción.

El ministro del Interior, Enrique Riera, justificó la mudanza y afirmó que no tendrá consecuencias en la cobertura de seguridad del casco histórico de Asunción, como respuesta a los cuestionamientos de expolicías.

“Con el nuevo edificio estamos a tres cuadras de ese lugar, la Policía se mueve a miles de kilómetros cuando se tiene que proteger y además está en la calle. A fin de año vamos a tener 40.000 efectivos y estamos pudiendo atender todos los servicios”, declaró.

La nueva sede albergará a la Policía Nacional en los cuatro primeros pisos, mientras que el Ministerio del Interior ocupará los dos niveles superiores. “Es un reflejo de la forma en la que trabajamos”, agregó.

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Nueva sede contará con monitoreo en tiempo real

El ministro explicó que el edificio dispondrá de una “sala de situación” equipada con un videowall, una pantalla que permitirá visualizar en tiempo real la ubicación tanto de los agentes como los vehículos operativos conectados mediante GPS.

Además, estarán integradas las comisarías del país y las cámaras corporales utilizadas por los policías, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones operativas de manera coordinada.

Itaipú equipó el edificio tras años de abandono

Riera recordó que el espacio había sido proyectado inicialmente para la Cancillería Nacional, pero permaneció sin uso durante cuatro años después de finalizar su construcción.

Según indicó, la Itaipú Binacional financió el equipamiento de las instalaciones.

“Eran cáscaras vacías. Itaipú equipó los edificios”, dijo.

Antiguo edificio de la Comandancia sería un museo

El ministro señaló que la intención del Gobierno es transformar el histórico edificio de la Comandancia en un museo abierto al público.

Explicó que el inmueble forma parte del patrimonio histórico y que su futuro uso estará orientado a preservar la memoria histórica.

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Nueva sede concentrará servicios policiales al ciudadano

Asimismo, adelantó que el Gobierno proyecta habilitar espacios de residencia para agentes policiales en el entorno de la nueva sede.

Riera también informó que la planta baja del edificio concentrará diversos servicios de atención al público que actualmente presta la Policía, entre ellos la expedición de documentos, como los certificados de antecedentes.